شكرا لقرائتكم خبر عن حملات رقابية على المخابز والمحال التجارية بمدينة بلطيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شن اللواء مهندس أحمد السنوسى رئيس مركز ومدينة بلطيم اليوم الجمعة، حملات رقابية على المخابز ومستودعات البوتاجاز والمحال التجارية ومعارض بيع السلع الغذائية بمدينة بلطيم وبقرى بر بحرى، للاطمئنان على وصول الدعم لمستحقيه، ضمن خطة الدولة الشاملة لضبط الأسعار وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة في شهر رمضان المبارك، وفى إطار سياسة المحافظة وتضافر جهود كل الجهات والشركات والأجهزة الرقابية التابعة لها، حرصا على تحقيق التواجد المستمر بالأسواق والأنشطة والأغراض التموينية، لإحكام السيطرة على الأسواق وضبط معدلات الأسعار.

وشدد السنوسي على رؤوساء الوحدات القروية ونوابه بمتابعة المرور على محال السلع الغذائية للتأكد من توفرها وعدم استغلال أصحاب المحال للمواطنين، والمرور أيضا على المخابز للتأكد من صلاحية الخبز، وكذلك المرور على الكافيهات والمحال والتأكد من تنفيذها للإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.