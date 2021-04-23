شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مبادرة زراعة الأشجار في كفر الشيخ (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت عدد من الحدائق العامة، بمحافظة كفر الشيخ، زراعة ألف شجرة زيتون، وذلك بالتعاون بين مبادرة نجملها ووزارة البيئة، وبرعاية وتوجيهات محافظ كفر الشيخ.

بدأت انطلاق المبادره بكفر الشيخ، بزراعة اللواء أشرف موافي السكرتير العام للمحافظة، عدد من الأشجار بالحديقة العامة المجاورة لديوان عام المحافظة، ضمن أعمال التجميل والتطوير التي شهدتها الحديقة بالاضافة لاقامة برجولات ومقاعد ومظلات وألعاب أطفال.

ووجه اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، الشكر والتقدير لأعضاء فريق عمل مبادرة «هنجملها»، والمهندس محمد قبطان منسق عام مبادرة، مؤكداً على أن المبادرة تسهم في نشر الوعى البيئى في مصر، واتساقًا مع جهود الحكومة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، كما تهدف إلى نشر الوعي البيئي للمواطنين،، مشيراً إلى أن مبادرة «هنجملها» تستهدف زراعة أشجار مثمرة في كافة المحافظات.

على جانب آخر تابع اللواء أشرف موافي السكرتير العام للمحافظة، رفع كفاءة الإنارة بالحدائق العامة، وبعدد من الشوارع ومنها الشارع المار بديوان عام المحافظة، ليشمل التطوير ورفع الكفاءة جميع شوارع العاصمة.

كفر الشيخ

كفر الشيخ

كفر الشيخ

كفر الشيخ