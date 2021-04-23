شكرا لقرائتكم خبر عن حسام موافي : الكبد مسؤول عن صناعة الكوليسترول وحماية الجسم منه (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن الكبد هو المسؤول عن صناعة الكوليسترول وحماية الجسم منه.

وأضاف الدكتور حسام موافي ، خلال برنامج «رب زدني علما» الذى يقدمه على قناة « صدى البلد»، أن الكوليسترول مادة كيماوية موجودة في الدم.

وكشف الدكتور حسام موافي أن هناك نوعين من الكوليسترول الأول حميد، وحال ارتفاع نسبته لا يشكل خطرًا أما النوع الثاني هو سيء وسخيف وممنوع أن ترتفع نسبته في الدم.

وأشار أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني إلى أن هناك مصدرين للكوليسترول في الجسم، أحدهما يصنع داخل الكبد ويخرج عن طريق العصارة الصفراوية من المرارة، والنوع الآخر يدخل الكوليسترول مع الطعام.