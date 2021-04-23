شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف»: إنهاء خدمة من يسمح بالاعتكاف وموائد إطعام بالمساجد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذرت وزارة الأوقاف بإنهاء خدمة أى من العاملين بها، حال السماح لشخص أو جماعة بإقامة أى اعتكاف أو موائد إطعام بأى من المساجد أو ملحقاتها.

وأوضحت، فى بيان، أن الوزارة ستتخذ إجراءات قانونية رادعة، تجاه أى شخص أو جماعة تخرج على هذه التعليمات، باعتبار أن الخروج على ذلك خروج على النظام العام، وتعمد لتعريض حياة الناس للخطر.

وأكدت الوزارة أن مَن يقوم بذلك آثم شرعًا، وجاهل بمقاصد الشريعة، ومستوجب للردع.

وعقد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اجتماعًا موسعًا، أمس، مع قيادات الوزارة وجميع جهات المتابعة والتفتيش بها ولجنة متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية لتكثيف المتابعة، وسرعة اتخاذ اللازم تجاه أى مخالفة.