شكرا لقرائتكم خبر عن 1136 مشروعًا دخلت حيز التنفيذ ضمن «حياة كريمة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، الانتهاء من إجراءات حصر المبانى الحكومية بكل وحدة محلية قروية على مستوى 51 مركزًا بـ317 وحدة قروية، بالتنسيق مع المحافظات المستهدفة، متضمنًا دراسة حالتها الإنشائية بغرض إقامة المجمعات الخدمية، وتحقيق التكامل بين المبانى الخدمية فى المبنى نفسه والاستخدام فى أكثر من غرض.

وأضاف «شعراوى»، فى تصريحات أمس، أنه تم رصد إحداثيات مواقع المجمعات المقترحة لـ51 مركزًا، وتنسق الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والجهاز المركزى للتعمير مع المحافظات لدراسة ومعاينة المواقع للتعرف على مدى صلاحيتها من الناحية الفنية، كما يجرى استبدال الأراضى غير الصالحة فنيًا بأخرى أكثر ملاءمة وفقًا للنموذج، موضحًا أنه يتابع مع أجهزة الوزارة والمحافظين أولًا بأول جميع تطورات الموقف التنفيذى لمبادرة «حياة كريمة».

وأشار إلى أن الوزارة أسست آليات المتابعة التنفيذية على مستوى المحافظات والمراكز المستهدفة من خلال تشكيل وحدات للمتابعة بدواوين عموم المحافظات، تتبعها وحدات متابعة بكل مركز، تضم فى عضويتها مسؤولى المتابعة والتخطيط والتوثيق والمشاركة المجتمعية، منوهًا بأن نتائج عملية المتابعة حتى الأسبوع الأول من إبريل الجارى توضح أنه تم البدء فى تنفيذ 51 مركزًا المستهدفة بما يمثل 100% من النطاق الجغرافى، حيث يجرى التنفيذ الفعلى لـ1136 مشروعًا فى 609 قرى تتبع نطاق 267 وحدة محلية بما يغطى نحو 84% من إجمالى الوحدات المحلية المستهدفة بالمراكز المدرجة- 317 وحدة محلية.

وتابع أنه يتم التجهيز لتنفيذ 3767 مشروعًا ضمن مراحل التحضير المختلفة، بينما تم رصد 3218 مشروعًا جاهزًا للتنفيذ، غير أن أغلب المشروعات التى دخلت حيز التنفيذ الفعلى على أرض الواقع تتركز فى قطاعى الصرف الصحى والتعليم.

وفيما يتعلق بمشروعات الرى وتبطين الترع، لفت إلى أنها بلغت 15 مشروعًا.