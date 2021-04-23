شكرا لقرائتكم خبر عن أخلاق الصائمين.. السعى للرزق الحلال يجلب البركات ويمنع عنك الكوارث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365”، على مدار شهر رمضان المبارك، حلقات يومية لعدد من علماء وزارة الأوقاف يتحدثون خلالها عن الأخلاق التى يجب أن يتخلق بها كل مسلم بشكل عام وكل صائم بشكل خاص، نتحدث خلالها عما يجوز ولا يجوز أن يفعله الصائم.

وفى حلقة اليوم يتحدث الدكتور أشرف فهمى مدير عام التدريب بالأوقاف، عن أهمية السعى للرزق الحلال وعواقب أكل الحرام، قائلًا: "أمرنا الله فى القرآن الكريم أن نسعى على الأرزاق وأن نكون على قدر كبير من الاجتهاد فقال سبحانه وتعالى: "فَامْشُوا فِى مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۖ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ".

وأضاف فهمى: "هذه الآيات دعوة إلى العمل والجد والاجتهاد والسعى، وكان سيدنا عراق بن مالك إذا انتهى من صلاة الجمعة وقف على باب المسجد وقال اللهم إنى قد أجبت دعوتك وصليت فريضتك فارزقنى من فضلك وأنت خير الرازقين".

وأوضح مدير عام التدريب بالأوقاف، بالتأكيد أن تحرى الحلال أمر عظيم فإن الحلال ينزل بالبركات ويمنع الكوارث والأزمات أما أكل الحرام فإنه ينزع البركات بل يأتى بالكوارث والمصائب والأزمات ومن هنا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم :"إن الله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا".