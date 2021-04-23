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تنفيذ 742 حكما قضائيا في أسوان

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محمود ملا 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن أسوان، اليوم الجمعة، عددًا من الأحكام القضائية خلال حملة استهدفت ضبط الهاربين والخارجين عن القانون في مراكز وقرى المحافظة.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ 742 أحكام قضائية ما بين جنايات وحبس وغرامات متنوعة، حيث تم تنفيذ 4 أحكام جنايات و151 بالحبس الجزئي و32 حبسا مستأنفا و392 غرامة و163 أحكام مخالفة متنوعة. وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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