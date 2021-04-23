شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة التسعير ترفع أسعار البنزين 25 قرشًا.. وتثبيت السولار والمازوت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية، المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى، تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة، بزيادة قدرها 25 قرشًا، اعتبارًا من الساعة العاشرة صباح أمس وحتى نهاية شهر يونيو، لتصبح 6.50 جنيه للتر «بنزين 80» بدلًا من 6.25 جنيه، و7.75 جنيه للتر «بنزين 92» بدلًا من 7.50 جنيه، و8.75 جنيه للتر «بنزين 95» بدلًا من 8.50 جنيه.

وقررت اللجنة، خلال اجتماعها، تثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر دون تعديل، وكذلك تثبيت سعر المازوت للقطاع الصناعى عند 3900 جنيه للطن.

وقال الدكتور تامر أبوبكر، رئيس غرفة البترول باتحاد الصناعات، إن الزيادة جاءت محدودة ومتسقة مع الزيادة الأخيرة فى أسعار البترول العالمية، مؤكدًا أن القرار كان صائبًا فيما يتعلق بتثبيت أسعار السولار، وهو أحد العوامل الأساسية فى تكاليف نقل السلع، الأمر الذى يؤثر سريعًا على مستويات أسعار المنتجات للمواطن والمستهلك فى السوق المحلية، وكذا على تكاليف خدمات النقل وغيرها من الخدمات.

وأشار أحد الخبراء- طلب عدم ذكر اسمه- إلى أن زيادة أسعار البنزين فى الوقت الحالى لم تكن مناسبة على الإطلاق، خصوصًا مع معاناة الاقتصاد المحلى من تأثيرات كورونا السلبية، التى أدت بدورها إلى تباطؤ حركة العمال والإنتاج إلى نحو 50% أو أقل من قدراتها فى الأوقات العادية.

فى السياق نفسه، شهدت محطات الوقود فى المحافظات حملات مفاجئة أمس، لمتابعة الالتزام بالأسعار الجديدة. وقال المحاسب محمد سعدالله أحمد، وكيل وزارة التموين فى الإسكندرية، إنه تم تسيير حملات مفاجئة على جميع المحطات البالغ عددها نحو 150 محطة.

وفى الأقصر، شهدت العديد من المحطات حالة من الهدوء بعد الزيادة المعلنة فى الأسعار، فيما أعلن الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين فى المنيا، جرد المخزون من البنزين 80 و92 و95 داخل 159 محطة وقود، بهدف المحاسبة على السعر الجديد.