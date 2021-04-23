شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تنفي تدهور الأوضاع فى سوهاج بسبب «وباء كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفت وزارة الصحة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى من أخبار وفيديوهات تشير إلى تدهور الوضع الوبائى لفيروس كورونا بمحافظة سوهاج.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى للوزارة، أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، تابعت الوضع فى سوهاج على مدار الأسبوع الحالى، وكذا نسب الإصابات والوفيات ومعدلات الشفاء.

وقال «مجاهد» إنه يتم استقبال حالات فيروس كورونا بـ17 مستشفى على مستوى المحافظة بطاقة سريرية 1551 سريرًا داخليًا وعناية مركزة، و53 جهاز تنفس صناعى، وذلك بعد أن تم التوسع فى المستشفيات التى تستقبل مرضى فيروس كورونا بالمحافظة، موضحًا أن مرضى كورونا بمستشفيات سوهاج يتلقون الرعاية الطبية، ويبلغ عددهم 414 مريضًا.

وأكد «مجاهد» توافر 950 سريرًا داخليًا و70 سرير عناية مركزة و18 جهاز تنفس صناعى شاغرة بالمستشفيات فى المحافظة لاستقبال مرضى كورونا.

وأضاف أنه تم إرسال إمداد طبى عاجل إلى محافظة سوهاج، خلال الأسبوع الجارى، لزيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفيات بناءً على توجيهات الوزيرة، موضحًا أن الإمدادات شملت 200 أسطوانة أكسجين، و20 جهاز مونيتور، و12 جهاز تنفس صناعى، و20 مُركز أكسجين، بالإضافة إلى تانك أكسجين طبى سعته 11 ألف لتر.

وعالميًا، تجاوزت حصيلة فيروس كورونا، أمس، 145.5 مليون إصابة و3.1 مليون وفاة فى 210 دول ومناطق بمختلف أنحاء العالم.