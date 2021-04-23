شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء مركز إبداع مصر الرقمية بالفيوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بجهود وزارة الاتصالات فى إنشاء مراكز الإبداع الرقمى بالجامعات المصرية، مؤكدًا أن هذا التوجه يخدم التنمية فى جميع المحافظات، خاصة بين الشباب، لمحو الأمية الرقمية، ويسهم فى استفادة عدد كبير من شباب الجامعات من مراكز الإبداع الرقمى بالجامعات، وتوفير فرص تعليمية وتدريبية للشباب، موضحًا دور مراكز الإبداع الرقمى فى تأهيل الكوادر المتخصصة فى مجال التحول الرقمى.

وطالب «عبدالغفار»- خلال توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات وجامعة الفيوم، لإنشاء مركز إبداع مصر الرقمية بالجامعة- باستمرار الدعم للوصول إلى جميع المحافظات والجامعات المصرية لإنشاء مراكز إبداع رقمى بها، وكذلك الجامعات الخاصة والمعاهد الخاصة، التى يبلغ عددها حوالى 200 معهد، مطالبًا بأن تكون لهذه المراكز هوية معمارية واحدة بالاسم والشعار نفسهما.

وأكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذى شهد التوقيع، عبر «الفيديو كونفرانس»، أن مراكز إبداع مصر الرقمية ترتكز على ثلاثة محاور متوازية لإتاحة التدريب التقنى للشباب فى علوم الاتصالات وجميع تخصصات تكنولوجيا المعلومات، ورعاية الإبداع الرقمى وتشجيع رواد الأعمال وإنشاء حضانات لريادة الأعمال، مشيرًا إلى أنه تمت مراعاة أن يتم إنشاء المراكز فى مختلف المحافظات على نمط واحد ليستطيع الشباب التعرف عليها، حيث إن جميعها تمتلك طرازًا معماريًا موحدًا.