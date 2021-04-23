شكرا لقرائتكم خبر عن مرشدو السياحة: استئناف الرحلات طوق نجاة بعد ٥ سنوات بطالة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

المئات من مرشدى السياحة باللغة الروسية بمدينة الغردقة كانوا أكثر فئة سعادة بالاتصال الذى تم بين الرئيس عبدالفتاح السيسى ونظيره الروسى فلاديمير بوتين لاستئناف رحلات الطيران بين روسيا ومنتجعات البحر الأحمر وشرم الشيخ، بعد توقف أكثر من 5 سنوات.

وخلال هذه السنوات، أصبح معظم المرشدين بدون عمل أو مصدر دخل لهم منذ قرار السلطات الروسية تعليق رحلات الطيران إلى مصر، بداية شهر نوفمبر 2015، حيث مرت هذه الفترة على هؤلاء المرشدين فى إجازات مفتوحة من العمل بالشركات السياحية التى كانوا يعملون بها، دون أن تقدم لهم هذه الشركات أى دعم مادى، وقضوا هذه السنوات دون دخل.

محمود صابر، عضو مجلس المرشدين السياحيين بالغردقة، مرشد سياحى للغة الروسية، أكد أن النقابة لا توجد بها أى ميزانية مالية لصرف إعانات للأعضاء خلال الأزمات وفقد العمل، وأن مرشدى اللغة الروسية أكثر من 500 مرشد تم تسريحهم من أعمالهم وفقد دخلهم المالى، وتغيرت حياتهم، ومنهم مَن ترك السياحة بشكل عام واتجه إلى العمل فى وظائف أخرى بعيدًا عن مؤهله.

وأضاف «صابر» أن المرشدين السياحيين للغة الروسية من الفئات الأكثر تضررًا من أزمة السياحة الروسية، بعد توقف رحلات التفويج السياحى إلى الأقصر والقاهرة، والتى كان يشارك فيها الآلاف من السائحين الروس.

وأوضح «صابر» أن قرار استئناف السياحة الروسية للبحر الأحمر وشرم الشيخ يُعتبر طوق نجاة للمئات من المرشدين باللغة الروسية للعودة إلى أعمالهم مرة أخرى.

يُذكر أن المرشدين السياحيين باللغة الروسية بالبحر الأحمر هم الأكثر عددًا من بين باقى المرشدين.