شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة العريش تحتفل بذكرى تحرير سيناء وتكريم أسر الشهداء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفلت جامعة العريش، بمناسبة الذكرى التاسعة والثلاثين لتحرير سيناء والعيد القومى لمحافظة شمال سيناء، وذلك بحضور الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، والدكتور حسن الدمرداش رئيس الجامعة، وعمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب، إلى جانب مشايخ وعواقل المحافظة وعدد من القيادات ورؤساء الأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى ورموز المجتمع السيناوى.

وأكد رئيس الجامعة على دور القوات المسلحة في حرب أكتوبر المجيدة وتحقيق النصر، وكذلك جهودها من أجل التخلص من الارهاب على أرض سيناء، وقال إن قرار إنشاء الجامعة بدعم القيادة السياسية لخدمة أبناء سيناء بهدف تنمية وتعمير سيناء، كما حيا أرواح الشهداء وجهود كل يد تبنى وتحارب الإرهاب.

واستعرض بداية جامعة العريش منذ أن كانت عبارة عن كليتيين تابعتين لجامعة قناة السويس مرورا بتحويلها إلى فرع للجامعة وإنشاء عدد جديد من الكليات حتى صدور القرار الجمهورى رقم 147 لعام 2016 بانشاء جامعة العريش كجامعة مستقلة، حيث وصل عدد كلياتها إلى 10 كليات، وجارى زيادتها بالاضافة لعدد من الكليات لخدمة التنمية على أرض سيناء تمشيا مع رؤية الدولة 2020 – 2030 .

كما نقل تحيات الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى إلى المحافظ وقيادات وألهالى سيناء وأعضاء هيئة التدريس بمختلف كليات الجامعة.

وتم عرض فيلم تسجيلى عن تطور جامعة العريش، ودورها على أرض الواقع، كما تم منح درع وميداليات الجامعة إلى كل من، الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، اللواء هشام الخولى نائب المحافظ والعميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة.

من جانبه أكد الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، على تهنئة القيادة السياسية والقوات المسلحة بانتصارات أكتوبر وتحرير سيناء، مشيرا إلى دور أبناء سيناء والبدو في دعم قواتنا المسلحة حتى تحقق النصر.

وأشار إلى أن سيناء كانت مسرحا للحروب في مختلف العصور منذ القدم وصولا إلى حروب 48 و56 و1967 حتى انتصارات أكتوبر 1973 بدعم الآباء والأجداد من أهالى سيناء الذي شاء القدر لأبنائهم وأحفادهم بمحاربة الارهاب في الوقت الحالى، مشيدا بدور الجامعة في دعم مجالات التنمية وخدمة البيئة السيناوية، وأن التعليم هو الذي سيحقق التنمية ويقضى على الإرهاب.

وطالب المحافظ أهالى سيناء بالتعاون مع رجال القوات المسلحة والشرطة في دحر الإرهاب وخدمة الوطن تلحقيق الأمن والأمان على أرض شمال سيناء.

وعلى هامش الاحتفال تم تقديم عدد من العروض الفنية والرياضية إلى جانب القاء شعر وطنى معبر عن المناسبة .

وأختتمت جامعة العريش احتفالاتها بذكرى تحرير سيناء والعيد القومى للمحافظة وانتصارات العاشر من رمضان، بقيام الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء والدكتور حسن الدمرداش رئيس الجامعة بتكريم أسرة الشهيد اللواء هشام شاهين ممثلة عن أسر جميع الشهداء.

حضر الاحتفال والفعاليات كل من، اللواء هشام الخولى نائب المحافظ، العميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة، عبدالعال البدرى سكرتير عام المحافظة المساعد، عبدالعزيز مطر، عضو مجلس النواب وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والسياسية وأعضاء المجموعة البرلمانية ورموز وأهالى المحافظة.