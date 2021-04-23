شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ شمال سيناء يفتتح معرض «سيناء مستقبلنا المشرق» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، يرافقه الدكتور، حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، معرض «سيناء مستقبلنا المشرق»، بجامعة العريش.

وأكد المحافظ أن المعرض يقام في جامعة العريش، بمناسبة الذكري الـ39 لتحرير سيناء والعيد القومي للمحافظة، حيث يضم عدد من المعروضات المتنوعة.

وأضاف رئيس الجامعة، أن المعرض بمشاركة مديريات الشباب والرياضة والتربية والتعليم والتضامن الاجتماعى والقوي العاملة وكليات جامعة العريش، حيث يضم عدد من المشغولات والملابس البدوية وأعمال الخرز والإبرة والتريكو ومنتجات الخوص والإكسسوارات والحلى المتنوعة، والأطعمة والحلوي، بجانب اللوحات الفنية المرسومة بمختلف الخامات.

حضر الافتتاح كلا من اللواء هشام الخولي نائب المحافظ، العميد أسامه الغندور سكرتير عام المحافظة، عبدالعال البدرى سكرتير عام المحافظة المساعد ،ونواب رئيس جامعة العريش وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس، والقيادات التنفيذية والشعبية وأعضاء المجموعة البرلمانية.