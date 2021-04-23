شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يهنئ السيسى ووزير الدفاع بعيد تحرير سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأ الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الرئيس عبدالفتاح السيسى بمناسبة الذكرى التاسعة والثلاثين لعيد تحرير سيناء.

وتقدم رئيس الوزراء بالإنابة عن أعضاء الحكومة، وبالأصالة عن نفسه، بأسمى آيات التهانى القلبية، وأصدق التمنيات للرئيس السيسى بهذه المناسبة، «التى ستظل دائمًا وأبدًا فخرًا لنا جميعًا تُذكِّرنا بنصر أكتوبر- العاشر من رمضان المجيد، الذى قدّم فيه أبناء مصر البواسل أرواحهم ودماءهم فداءً للوطن، وضربوا أروع الأمثلة فى البطولة والوطنية الصادقة من أجل عزة وكرامة وتراب الوطن والحفاظ على مقدراته».

وفى برقيته، عاهد «مدبولى» الرئيس على مواصلة الحكومة بذل قصارى جهودها من أجل تحقيق التنمية الشاملة فى ربوع البلاد تحت قيادته «كى تحافظ مصرنا الغالية على مكانتها المرموقة بين دول العالم أجمع، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على رئيس الجمهورية بموفور الصحة ودوام التوفيق والسداد، وعلى شعب مصر العظيم بالمزيد من الخير والأمن والسلام».

كما بعث رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة للفريق أول محمد أحمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، بمناسبة الذكرى التاسعة والثلاثين لعيد تحرير سيناء.

وعبّر رئيس الوزراء عن أخلص التهانى القلبية للقائد العام للقوات المسلحة ولجميع رجال القوات المسلحة البواسل من ضباط وضباط صف وجنود، معربًا عن تمنياته لهم بالتوفيق والسداد من أجل مواصلة مسيرة النهضة التنموية التى تشهدها البلاد، سائلًا المولى عز وجل أن يُعيد هذه الذكرى على شعب مصر العظيم وقد تحقق كل ما يصبو إليه من تقدم ورفعة وازدهار.