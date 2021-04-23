شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ارتفاع سعر البنزين .. محافظ كفر الشيخ يؤكد عدم زيادة تعريفة ركوب السيارات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في ضوء لجنة التسعير للمواد البترولية بنزين (80،92,95) على تثبيت أسعار السولاء والمازوت، أكد اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ في بيان صحفي، على عدم زيادة تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسيرفيس والتاكسي، وذلك لثبات أسعار السولار، ولأنه سبق أن تم خفض أسعار البنزين في القرارات السابقة، ولم يتم خفض تعريفة الركوب.

وأكد المحافظ كذلك على ضرورة وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس، والمتضمن خط السير والأجرة المقررة، مشيرًا إلى أنه أعلن عن انتهاء التنسيق مع مديرية الأمن بكفرالشيخ والإدارة العامة للمرور بتكثيف الحملات المشتركة والتعامل بحسم مع أي مخالفة أو محاولة سائقي السيرفيس والنقل الجماعي، والتاكسي زيادة تعريفة الركوب المقررة، بما يضر بمصلحة المواطنين.

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