شكرا لقرائتكم خبر عن صحة أسوان تعقد الامتحان السنوي الأول لمتدربي الزمالة المصرية في تخصص الباطنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت مديرية الشؤون الصحية بأسوان الامتحان السنوي الأول لمتدربي الزمالة المصرية في تخصص الباطنة بمحافظة أسوان، وذلك بمقر اللجنة الفرعية للزمالة المصرية بمركز التدريب بالنفق.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان، رئيس اللجنة الفرعية للزمالة المصرية بأسوان، وإشراف الدكتور نجلاء عيسى منسق اللجنة الفرعية للزمالة بمحافظة أسوان، والدكتور محمد زين العابدين المشرف العلمي لمدربي الزمالة قسم الباطنة بمحافظة أسوان .

ويعد الامتحان الأول من نوعه في محافظة أسوان، وفقًا لمعايير الجودة والاعتماد بالزمالة، ويهدف تقييم وجودة العملية التعليمية بمشروع تطوير الزمالة المصرية.

يأتي ذلك في إطار خطة وزارة الصحة والسكان، بقيادة الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور مجدي الصيرفي الأمين العام للزمالة المصرية، نحو تطوير مستوى مقدمى الخدمة الطبية والتعليم الطبى، وفى إطار مشروع تطوير الزمالة المصرية.