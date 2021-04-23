شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط وإعدام 27 طن أغذية مخالفة وغلق مصنعين بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، حملة للمرور على المصانع والمنشآت الغذائية بمدينة القنايات، يرافقه مراقبو الأغذية بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، ومدير الإدارة الصحية ومفتشو مكتب الأغذية بإدارة القنايات.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط مصنع للمخللات به نقص شديد في الاشتراطات الصحية، ومصنع آخر لتعبئة المواد الغذائية، مخالف للإجراءات الوقائية والاحترازية، وتمت مخاطبة الجهات المختصة لغلق المصنع الأول لما يمثله من خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين، وغلق المصنع الثاني ٤٨ ساعة لتوفيق الأوضاع، كما تم ضبط وإعدام أكثر من ٢٧ طن أغذية، حيث تم ضبط ٢٣ طنا و١٠٠ كجم صلصة طماطم عبارة عن «١٥٤ برميل زنة البرميل ١٥٠ كجم» لسوء التخزين، وإعدام ٤ أطنان و٣٠٠ أغذية عبارة عن «مربي، وصلصة، وكاتشب، وملح، ومخلل»، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتم سحب ٧ عينات وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتحرير ٤ محاضر جنح صحية للمخالفات المضبوطة.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية استمرار الحملات المكثفة على مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد على المخالفين، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، كما يهيب وكيل الوزارة بالمواطنين، بالمشاركة مع الصحة في الرقابة الصحية على الأسواق من خلال تحري الدقة في شراء المنتجات الغذائية، والتأكد من المصادر الموثوقة لها، ومن تاريخ صلاحية المنتجات، والإبلاغ عن أي مصدر يقوم بتجارة المنتجات الغذائية المخالفة، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين بمحافظة الشرقية.