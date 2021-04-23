شكرا لقرائتكم خبر عن مطار الغردقة مستعد لاستقبال الرحلات بعد اجتياز ٩ لجان تفتيش منذ ٢٠١٦ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت مصادر ملاحية بمطار الغردقة الدولى أن المطار اجتاز كل فرق التفتيش الأجنبية التى زارته منذ سقوط الطائرة الروسية، وأن جميع أجهزة المطار مستعدة لاستقبال رحلات الطيران الروسية فى أى وقت.

شهد المطار خلال الفترة الماضية افتتاح مركز المراقبة الإلكترونية، والذى يضم ١٨٥ كاميرا مراقبة دقيقة موزعة على مختلف مناطق وصالات المطار، بالإضافة إلى السور الخارجى للمطار، حيث استوفى المطار المواصفات العالمية، وتم تركيب نحو ٢٠ جهازا مختلفا للكشف على الحقائب بصالات السفر الدولية والداخلية، وتم التشغيل الرسمى لأجهزة التفتيش الخاصة بالبصمة «البيومترية» والتى وصل عددها إلى ١٤ جهازا موزعا على مختلف منشآت المطار بالمبنى القديم والجديد وصالات السفر والوصول وعلى أبواب العاملين، لإحكام السيطرة والمراقبة على المطار.

ويتم تشغيلها سواء ببصمة اليد أو التصريح الممغنط، بحيث يتم تحديد أماكن دخول كل فئة لأماكن عملهم فقط سواء فى الدائرة الجمركية أو الصالات أو مهبط الطائرات بحيث لا يتجاوز أحد بالدخول إلى أماكن بعيدة عن طبيعة عمله، وتم الانتهاء من أعمال التطوير والتجديد بمبنى الركاب رقم ٢ وتزويده بـ٢٠ جهاز «سى تى إكس»، حيث تتيح عملية التطوير توزيع الرحلات بين المبنين (١ و٢).

يذكر أن نحو ٩ زيارات قامت بها لجنة التفتيش الروسية لمطار الغردقة منذ استقبال أول لجنة فى ٢٠١٦، وكانت آخر لجنة فى يناير الماضى.