شكرا لقرائتكم خبر عن جمال شعبان : الضغوط النفسية وكبت الأحزان يسببان أزمات قلبية (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق، أن الضغوط النفسية وكبت الأحزان يمكن أن يؤديا إلى الإصابة بأزمات قلبية.

وأضاف شعبان خلال استضافته مع الإعلامية منال سلامة مقدمة برنامج «حلو الكلام» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الجمعة، أن عبادة الصيام تُخلص الجسد من السموم، وتفيد أيضا الروح، لافتا أن رمضان فرصة لتنقية القلب من السموم والبغضاء «اللي قاعد بياكل في نفسه ده قلبه هيتحرق».

ونصح بمحاولة تدريب القلب على نزع الغل والغيرة والتشاحن، مضيفا أنه يستقبل حالات كثيرة مصابة بأمراض القلب بسبب كبت الأحزان داخلها.