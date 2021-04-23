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وفاة الشقيق الأصغر للرئيس الراحل حسني مبارك

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بوابة المصري اليوم 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توفى عصام الدين مبارك، الشقيق الأصغر للرئيس الراحل محمد حسني مبارك، الجمعة.

وكتب عمر علاء مبارك، حفيد مبارك على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «توفي إلى رحمة الله السيد / عصام مبارك، شقيق جدي الرئيس مبارك. نسألكم الدعاء لهم في هذا الشهر الكريم».

كان الموت قد غيب الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في فبراير العام الماضي، وتم تشييع الجثمان من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس شرق القاهرة، فيما أعلنت الرئاسة الحداد 3 أيام.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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