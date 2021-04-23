​الكنائس الأنجليكانية الأفريقية: قلقون من فشل مفاوضات سد النهضة بما يهدد أمن القارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

وقع مجلس الكنائس الأسقفية الأنجليكانية بأفريقيا اليوم بيانًا بشأن أزمة مفاوضات سد النهضة جاء فيه: نحن أعضاء مجلس رؤساء أساقفة الكنيسة الأنجليكانية بأفريقيا نود أن نعبر عن قلقنا الشديد إزاء فشل مفاوضات سد النهضة الأخيرة بكينشاسا بجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأضاف رؤساء الأساقفة: نخشى أن نفشل في الوصول إلى حل مقبول من جانب الدول الثلاث مما يشكل تهديدا لسلام وأمن هذه المنطقة من القارة الأفريقية.

وتابع البيان: نؤمن بشدة إن النيل هو هبة الدول التي يجري فيها ولذلك يجب أن يكون سببا للتعاون بين مصر والسودان وإثيوبيا لتحقيق التنمية المستدامة وليس سببًا للنزاع والمعاناة.

وناشد رؤساء الأساقفة في خطابهم الدول الثلاث لاستئناف المفاوضات فورا برغبة صادقة في الوصول إلى حل وحثهم على السعي إلى وساطة الاتحاد الأفريقي وممثلين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومجلس الأمن.

وحث رؤساء الأساقفة المجتمع الدولي على التدخل لمنع مخاطر تبعات عدم الوصول إلى حل مقبول لهذه الأزمة يضمن التوزيع العادل لمياه النيل.

فيما أرسل المجلس هذا البيان إلى الاتحاد الأفريقي موقعا من رؤساء أساقفة إقليم الإسكندرية وبوروندي والمحيط الهندي وكينيا ونيجريا ورواندا وتنزانيا وجنوب أفريقيا ودول جنوب السودان والسودان وأوغندا وغرب أفريقيا.

من جانبه، أكد الدكتور منير حنا رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية إنه أرسل هذا الذي وقع عليه ودعا للانضمام له إلى الخارجية المصرية للتأكيد على موقف الكنائس الأنجليكانية من تلك الأزمة التي تهدد شعوب وادي النيل وإيمانا بدور الكنيسة تجاه المجتمعات التي تخدم فيها.