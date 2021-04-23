"زحمة قبل الفطار".. تكدس مروري بعدد من محاور القاهرة والجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كثافات متحركة بعدد من محاور القاهرة والجيزة سجلتها غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور برئاسة مساعد وزير الداخلية اللواء محمود عبد الرازق، مساء الجمعة.

البداية من الطريق الدائري إذ يشهد تكدسا مروريا من الأوتوستراد إلى المنيب، والمتجه من المريوطية إلى المنيب أيضا، والقادم من نفق السلام لمسطرد، ومن الأوتوستراد إلى المنيب.

وسجلت الغرفة كثافات أعلى كوبري أكتوبر من صلاح سالم لميدان رمسيس، ومن المهندسين إلى رمسيس مقابل تباطؤ في حركة السيارات أعلى محور صفط اللبن اتجاه الطريق الدائري الأمر نفسه بشارع البحر الأعظم اتجاه الدائري.

بالنسبة للحالة المرورية أعلى محور 26 يوليو، تم رصد زحاما من كوبري 15 مايو إلى الطريق الدائري. الأمر نفسه بكورنيش النيل اتجاه الدائري، وصلاح سالم ومن كوبري أكتوبر لشارع الطيران.