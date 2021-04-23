شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تشغيل محطة معالجة الصرف الصحي في المنيا الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، البدء فى تشغيل محطة معالجة الصرف الصحى بطاقة 20 ألف متر مكعب يوميًا- مرحلة أولى- معالجة ثنائية وثلاثية بمدينة المنيا الجديدة لاستخدام مياه الصرف الصحى المعالجة فى رى الغابات الشجرية والمسطحات الخضراء بالمدينة، لافتًا إلى أن المحطة تم تنفيذها ضمن استراتيجية الدولة للتوسع فى إعادة استخدام مياه الصرف الصحى المعالجة لترشيد استهلاك المياه النقية.

وشهد خالد نايف عبدالعزيز، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، تجارب التشغيل للمحطة، موضحًا أنه تم إجراء تجارب المعالجة الثنائية بطاقة 7500 متر مكعب يوميًا لإحدى المناطق.

وقال إنه فور نجاح العينات سيتم تشغيل نظام المعالجة الثلاثية بطاقة 12 ألفًا و500 متر مكعب يوميًا لاستخدام المياه المعالجة ثلاثيًا فى رى المسطحات الخضراء بالمدينة، تزامنًا مع تنفيذ شبكة الرى للمدينة بالكامل، مؤكدًا ضرورة المتابعة المستمرة لوتيرة العمل للانتهاء من تنفيذ وتشغيل المشروعات المختلفة، ولاسيما مشروعات البنية التحتية، لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمدينة.