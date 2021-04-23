شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس من السبت للإثنين.. تحذير من الأرصاد بسبب درجة الحرارة الأحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية المصرية تقرير حالة الطقس عن الفترة من غدٍ السبت وحتى الإثنين المقبل والتى تشهد ارتفاع مؤقت فى درجة الحرارة يوم الأحد المقبل المقبل.

وحذت الأرصاد الجوية من الانخداع فى درجات الحرارة وتخفيف الملابس بسبب الكتلة الحارة التى تمر على البلاد يوم الأحد

أوضحت هيئة الأرصاد بوجود ارتفاع مؤقت فى درجات الحرارة لمدة يوم واحد وهو فقط يوم الأحد الموافق 25 إبريل 2021، بسبب منخفض حراري على غرب البلاد يجلب كتلة حارة جنوبية.

وتنشط الرياح الأحد على غرب البلاد المثيرة للرمال والأتربة وتؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية علي القاهرة وشمال الصعيد بسبب الشوائب العالقة نهارًا، وفى نهاية اليوم تنخفض الحرارة بعد تقدم الجبهة الباردة، ويستمر طقس جنوب البلاد شديد الحرارة، في حين لاتزال درجات منخفضة ليلاً وفى الصباح الباكر.

حالة الطقس غدًا السبت

يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبري والوجه البحري وتتراوح درجة الحرارة بين 31 درجة للعظمي و17 للصغري ويكون هناك نشاط للرياح أحيانًا، ويكون الطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد وتتراوح درجة الحرارة بين 41 درجة و28 درجة ويكون الطقس مشميشس، ويكون مائل للحرارة علي السواحل الشمالية الغربية وتتراوح بين 26 درجة و16 درجة ويكون هناك نشاط للرياح، ويكون الطقس لطيف ليلاً على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبري ويكون معتدل على الصعيد.

حالة الطقس الأحد

يكون الطقس الأحد شديد الحرارة على معظم الأنحاء لطيف ليلاً على شمال البلاد وحتى القاهرة، توجد أتربة عالقة على القاهرة الكبري وشمال الصعيد والوجه البحري، ويوجد نشاط رياح مثيرة للأتربة والرمال على مناطق من غرب البلاد.

حالة الطقس الإثنين

تنخفض درجات الحرارة مرة أخري يوم الإثنين ويكون الطقس مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة الكبري ومعتدل على السواحل الشمالية بينما يكون شديد للحرارة على جنوب الصعيد وحار على شمال الصعيد وجنوب سيناء، ويكون الطقس لطيف ليلاً على الشمال وحتى القاهرة ويكون معتدل على الجنوب.

درجات الحرارة من السبت إلي الإثنين

البيان السبت الأحد الإثنين الوجه البحري والقاهرة الكبري 31 - 17 36 – 19 29 – 15 السواحل الشمالية الغربية 26 - 16 30 – 16 23 – 16 وسط سيناء والسواحل الشمالية الشرقية 25 – 15 32 – 19 24 – 15 سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء 35 – 23 35 – 23 35 – 23 شمال الصعيد 35 – 21 39 – 23 31 – 21 جنوب الصعيد 41 - 28 41 – 28 42 – 28