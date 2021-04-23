شكرا لقرائتكم خبر عن «الحكومة»: لا يوجد «وضع وبائى» فى سوهاج.. والمصابون ٤١٤ حالة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفت وزارة الصحة والسكان صحة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى من أخبار مغلوطة وفيديوهات تُشير إلى تدهور الوضع الوبائى لفيروس كورونا بمحافظة سوهاج.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى للوزارة، أن الدكتورة هالة زايد تابعت وضع فيروس كورونا فى سوهاج على مدار الأسبوع الحالى، ونسب الإصابات والوفيات ومعدلات الشفاء، ونسب تردد حالات الاشتباه على المستشفيات.

وأضاف «مجاهد» أنه يتم استقبال حالات فيروس كورونا بـ17 مستشفى على مستوى المحافظة بطاقة سريرية 1551 سريرا داخليا وعناية مركزة، و53 جهاز تنفس صناعى، وذلك بعد أن تم التوسع فى المستشفيات التى تستقبل مرضى فيروس كورونا بالمحافظة، موضحًا أن مرضى كورونا بمستشفيات سوهاج يتلقون الرعاية الطبية، ويبلغ عددهم 414 مريضًا.

وأكد «مجاهد» توافر 950 سريرًا داخليًا و70 سرير عناية مركزة و18 جهاز تنفس صناعى شاغرة بالمستشفيات فى المحافظة؛ لاستقبال مرضى كورونا. ولفت إلى توافر الأكسجين الطبى بجميع مستشفيات سوهاج، بإجمالى 47 ألفًا و890 لترا من الأكسجين بتنكات المستشفيات، بالإضافة إلى 1347 أسطوانة أكسجين، ويتم التوريد العاجل باستمرار بالتنسيق مع غرفة الإمداد المركزية بالوزارة، كما أكد توافر مخزون كافٍ من المستلزمات الطبية والوقائية بجميع المستشفيات.

وتابع أنه تم إرسال إمداد طبى عاجل إلى محافظة سوهاج خلال الأسبوع الجارى لزيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفيات بناءً على توجيهات الوزيرة، موضحًا أن الإمدادات شملت 200 أسطوانة أكسجين، و20 جهاز مونيتور، و12 جهاز تنفس صناعى، 20 مُركز أكسجين، بالإضافة إلى تانك أكسجين طبى سعته 11 ألف لتر.

وقال إن الوزيرة ناشدت المواطنين مجددًا فى حال ظهور أى أعراض مرضية للفيروس التوجه إلى أقرب مستشفى تابع للوزارة بالمحافظة، أو الاتصال مباشرة بالخط الساخن (105) لتلقى الاستفسارات.