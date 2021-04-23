شكرا لقرائتكم خبر عن فى الاحتفال بالعيد القومى لـ «شمال سيناء ».. الدولة أنفقت 650 مليار جنيه على مشروعات البنية التحتية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اهتمام القيادة السياسية بتنمية وتعمير سيناء بصفة عامة، وشمال سيناء بصفة خاصة، مشيرًا إلى أن الاستثمارات التى أنفقتها الدولة على مشروعات البنية التحتية فى سيناء بلغت أكثر من 650 مليار جنيه.

وأضاف المحافظ، فى تصريحات بمناسبة حلول الذكرى الـ 39 لتحرير سيناء والعيد القومى للمحافظة، أن المرحلة الأولى فى تنمية سيناء بدأت عامى 1978 و1979 بإدخال سيناء ضمن منظومة الحكم المحلى وضم أجزاء منها إلى المحافظات الأخرى لربطها بباقى المحافظات ودمجها فى إطار التنمية على مستوى محافظات الجمهورية، ثم تقسيمها إلى محافظتين لدعم التنمية، بينما كانت المرحلة الثانية، وهى النقلة الكبيرة التى نفذها الرئيس عبدالفتاح السيسى عام 2020 بربط سيناء عن طريق الأنفاق وتطوير شبكات الطرق.

وأشار «شوشة» إلى احتفال المحافظة بالعيد القومى وذكرى التحرير اعتبارًا من الخامس والعشرين من أبريل الجارى من خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية فى مختلف المراكز والمدن، ووضع حجر الأساس لمشروعات أخرى تقوم الدولة بتنفيذها على أرض شمال سيناء، مؤكدا الاحتفال مبكرا بهذه المناسبة، حيث سبق أن قامت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، بزيارة أوائل الشهر الجارى، وتم افتتاح قصر ثقافة العريش بعد إحلاله وتجديده بتكلفة بلغت نحو 36 مليون جنيه، وكذا زيارة الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أواخر ديسمبر الماضى لدعم القطاع الصحى بشمال سيناء، كما تم أمس افتتاح مسجد الشهيد محمد سمير شراب وأداء صلاة الجمعة وحضور احتفالية جامعة العريش بهذه المناسبة إيذانا باستكمال افتتاح باقى المشروعات لخدمة المواطنين وجميع أهالى المحافظة.

جانب من المشروعات التنموية فى سيناء

وقال المحافظ إنه بهذه المناسبة يتم افتتاح عدد 52 مشروعا تكلفت نحو مليارى جنيه، من بينها إعادة تأهيل المنطقة الأزهرية بالعريش بتكلفة 14 مليونا و558 ألفا و570 جنيها، شملت ترميم وصيانة المبنى، وإنشاء جناح جديد بالمنطقة، و19 عمارة بعد إزالتها وإعادة بنائها باعتمادات بلغت 151 مليون جنيه، وسوق الجملة المطورة فى منطقة الكيلو 17 غرب العريش بتكلفة 180 مليونا و900 ألف جنيه، وكذا افتتاح المركز التكنولوجى لمحافظة شمال سيناء بتكلفة 7 ملايين و442 ألف جنيه، إلى جانب مركز شبكات معلومات المرافق بضاحية السلام بالعريش، وملعب نادى أبوصقل الرياضى، ومطحن الكرام ومحطة الغاز فى المنطقة الصناعية الحرفية بالعريش.

وأضاف أنه سيتم افتتاح محطة تحلية آبار مياه القسيمة بوسط سيناء بطاقة 500 متر مكعب من المياه يوميا، وبتكلفة 3 ملايين و25 ألف جنيه، وإنشاء جراجات ومخازن مجلس مدينة الحسنة بتكلفة 7 ملايين و371 ألفا و572 جنيها، ومجمع معاهد نخل الأزهرى بتكلفة 14 مليونا و235 ألفا و785 جنيها.. إلى جانب وضع حجر الأساس لإقامة مدرسة نخل الصناعية فى وسط سيناء بتكلفة 16 مليونا و887 ألف جنيه و682 جنيها.

وأعلن المحافظ أن هناك عدة مشروعات أخرى يتم افتتاحها، من بينها دار مناسبات فى حى السكاسكة بالعريش تكلفت مليونين و388 ألف جنيه، ودارا مناسبات بقريتى النجاح والخربة مركز بئر العبد بتكلفة 4 ملايين و951 ألف جنيه، ومجمع معاهد نخل الأزهرى فى وسط سيناء بتكلفة 14 مليونا و253 ألفا و785 جنيها، وإنشاء معهد سلمانة الإعدادى الثانوى للفتيات بقرية سلمانة مركز بئر العبد بتكلفة 12 مليونا و814 ألف جنيه، وكذا إنشاء ملعب خماسى بمعهد فتيات بئر العبد بتكلفة 629 ألفا و325 جنيها، وكذلك افتتاح نادى أبوصقل الرياضى بعد استكماله بتكلفة 619 ألفا و564 جنيها، إلى جانب ملعب فى مركز شباب المساعيد بالعريش بتكلفة 3 ملايين جنيه، وإنشاء مجمع صالات أنشطة فى نادى 6 أكتوبر برمانة بتكلفة مليون و619 ألفا و703 جنيهات، ورفع كفاءة مدرسة المرور ووحدة التراخيص بالعريش. كما يتم افتتاح محطة تحلية المياه فى قرية الريد مركز نخل بوسط سيناء بتكلفة 14 مليون جنيه، وحفر وتجهيز بئرى الخوار بالمنبطح وشمال فالج 1 بالحسنة بتكلفة 14 مليونا و500 ألف جنيه، إلى جانب إنشاء إدارة تموين نخل بتكلفة 3 ملايين و450 ألف جنيه، وإنشاء مدرسة نجيلة الإعدادى الثانوى بنين ببئر العبد بتكلفة 9 ملايين و199 ألف جنيه، وتوسيع إدارة بئر العبد التعليمية بتكلفة 629 ألفا و308 جنيهات، ورفع كفاءة المنتزه بجوار مجلس مدينة بئر العبد بتكلفة 455 ألف جنيه.

جانب من المشروعات التنموية فى سيناء

وأضاف محافظ شمال سيناء: يتم افتتاح عمليات إنارة طريق الفرما على مسار العائلة المقدسة بتكلفة مليون و896 ألفا و642 جنيها، ورفع كفاءة الطريق بتكلفة 7 ملايين و885 ألفا و284 جنيها، وإنشاء بوابات أمن وخزان مياه أرضى وبوابات كهربية ولوحات إرشادية بالفرما بتكلفة 941 ألفا و870 جنيها، علاوة على افتتاح استراحة كبار الزوار فى نخل، ووضع حجر الأساس لإقامة المدرسة الصناعية فى نخل بوسط سيناء بتكلفة 16 مليونا و887 ألفا و682 جنيها.

وأوضح أنه خلال الفترة الماضية قامت الدولة بتنفيذ عدد 146 مشروعًا تنمويًا بشمال سيناء، بتكلفة بلغت نحو 5 مليارات جنيه، بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من أبناء شمال سيناء، من بينها 3 مدن جديدة و11 تجمعا تنمويًا ومنطقة لوجستية.

وأضاف المحافظ أن من بين المشروعات المنفذة تطوير شبكة مياه العريش بتكلفة 866 مليون جنيه، وإنشاء 8 محطات لتحلية المياه برفح والشيخ زويد والعريش وبئر العبد ووسط سيناء بتكلفة 565 مليون جنيه، إلى جانب تنفيذ 12 مشروعًا فى قطاع المياه والصرف الصحى بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية بقيمة 50 مليون دولار.

ولفت المحافظ إلى تنفيذ مشروعات فى قطاع الصحة بقيمة 605 ملايين جنيه، من بينها إنشاء وتطوير مستشفيات العريش العام ورفح المركزى وبئر العبد المركزى ونخل المركزى، وإنشاء مخزن للأدوية بمديرية الصحة بالعريش وعدد من الوحدات الصحية المطورة، كما تم إنشاء صالة مغطاة بمدينة العريش تتسع لعدد 2000 شخص بقيمة 92 مليون جنيه.