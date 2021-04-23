شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 4200 قرص وعبوات ومستلزمات طبية مجهولة المصدر في الغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحر الأحمر، على استمرار حملات التفتيش على الصيدليات وتوجيه إدارة التفتيش الصيدلى بالرقابة المشددة على الصيدليات، ومتابعة الحركة الدوائية بجميع المنشآت الطبية الحكومية والخاصة.

وأكد وكيل وزارة الصحة أنه تم تكليف الدكتور محمود السباعى مدير الإدارة العامة للصيدلة وأعضاء التفتيش الصيدلى بالمديرية، بعمل حملة تفتيشية على الصيدليات بمدينة الغردقة، وتم تشكيل حملة وشارك فيها كلا من الدكتور هبه حسن، وهبه طارق، والدكتور بيتر عهدي، والدكتور جرجس فخري.

وأسفرت الحملة عن المرور على 4 صيدليات كبرى وتم ضبط 4200 قرص وعبوات ومستلزمات طبية مجهولة المصدر وغيرمسجلة بوزارة الصحة وأخرى مستوردة بقيمة 460 ألف جنيه تقريباً. وتم تحرير المحاضر اللازمة والتحفظ على الأدوية، وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.