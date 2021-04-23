شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: التحول الرقمى يضمن المساواة فى الخدمات الطبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن الميكنة والتحول الرقمى لخدمات الوزارة يضمنان تحقيق المساواة فى حصول جميع المواطنين على جميع الخدمات بأعلى جودة، مشددة على تسخير الإمكانيات وتذليل جميع التحديات لتوفير البنية التحتية المعلوماتية اللازمة لسرعة تطبيق التحول الرقمى، وذلك ضمن متابعة سير العمل بمشروع ميكنة خدمات الوزارة، فى إطار تطبيق استراتيجية الدولة للتحول الرقمى، تمهيدًا للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى للوزارة، أن الوزيرة تابعت، خلال الاجتماع، المنظومة المميكنة لتتبع حالات فيروس كورونا وربطها بالمنظومة المميكنة للرعايات المركزة والحضّانات والطوارئ بالمستشفيات وربطها أيضًا بالغرفة المركزية بوزارة الصحة لمراقبة الخدمة والتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.

وقال «مجاهد» إن الوزيرة راجعت المنظومة المميكنة الخاصة بمتابعة نسب إشغال الأَسِرّة والرعايات وأجهزة التنفس الصناعى بالمستشفيات، التى تستقبل حالات كورونا على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى منظومة متابعة أرصدة الأكسجين، وذلك لضمان توفير أفضل خدمة طبية لحالات مرضى الفيروس على مستوى الجمهورية.

وتابع أن الوزيرة وجهت بتخصيص وتوحيد الخط الساخن 105 ليشمل جميع خدمات ومبادرات ومشروعات وزارة الصحة والسكان لخدمة المواطنين وتلقى استفساراتهم وتوجيههم حسب الحالة الصحية.

وأعلنت الوزارة خروج 545 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، ليرتفع إجمالى المتعافين من الفيروس إلى 165348 حالة حتى الآن.

وأوضح «مجاهد» أنه تم تسجيل 872 حالة جديدة، ووفاة 48، مضيفًا أن إجمالى العدد الذى تم تسجيله فى مصر بفيروس كورونا حتى الآن هو 219774، من ضمنهم 165348 حالة تم شفاؤها، و12914 حالة وفاة.