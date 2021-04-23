شكرا لقرائتكم خبر عن حملات على محطات الوقود لمتابعة التسعيرة الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت محطات الوقود بالمحافظات حملات مفاجئة، أمس، لمتابعة الالتزام بالتسعيرة الجديدة للبنزين والتى أقرتها لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى بشكل ربع سنوى.

وقال المحاسب محمد سعدالله أحمد، وكيل وزارة التموين فى الإسكندرية، إنه تم تسيير حملات مفاجئة على جميع محطات بيع الوقود والبالغ عددها نحو 150 محطة، وذلك من خلال إدارة التجارة الداخلية بالمديرية وإدارات الرقابة التموينية بمختلف الإدارات التموينية الفرعية للمرور على المحطات وتشديد الرقابة والتأكد من الالتزام بالتسعيرة الجديدة. وأضاف «سعدالله»، لـ«المصرى اليوم» أن الزيادة الخاصة بأسعار الوقود تخص بنزين «80 و95 و92» فقط وليس السولار والكيروسين (الجاز) والمازوت وأسطوانات البوتاجاز، ولفت إلى أن الأسعار ثابتة، وبالتالى لن يكون لها أى تأثير على الاستهلاكات الخاصة بالمواطنين والمستخدمة فى الأغراض الصناعية التى تستخدم المازوت، مثل مصانع الطوب وغيرها، كما أنها لن تؤثر على تعريفة الركوب، لأنها لم تقترب من السولار وكذا المازوت والجاز، مشددًا على ضرورة تسيير الحملات لمتابعة التسعيرة الجديدة.

وفى الأقصر، شهدت العديد من المحطات حالة من الهدوء بعد الزيادة المعلنة فى أسعار الوقود، نتيجة عدم إقبال العديد من السيارات بسبب الصيام وإجازة الجمعة، ونفذت لجان من التموين حملات مرور دورية لقياس المناسيب الموجودة فى تنكات كل محطة وتسجيلها بالدفاتر لمنع التلاعب بالحصص المتسلمة لكل محطة، بجانب تواجد مفتش تموين بكل محطة لرصد الأجواء واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أى محطة تتلاعب فى حصص البنزين الخاصة بها.

وأعلن الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، جرد المخزون من بنزين (80 و92 و95) داخل 159 محطة وقود، بهدف المحاسبة على التسعيرة الجديدة لأسعار الوقود بزيادة 25 قرشًا للتر من البنزين بجميع أنواعه. وأوضح حامد الرئيس، رئيس الاتحاد العام لحماية المستهلك بالمحافظة، أن زيادة الأسعار غير مؤثرة، كونها لا تتجاوز 25 قرشًا للتر، و5 جنيهات للصفيحة التى تزن 20 لترًا، محذرًا من استغلال السائقين للزيادة المحدودة جدًا بزيادة تعريفة الركوب للمواطنين.