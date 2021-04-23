شكرا لقرائتكم خبر عن مطار الغردقة يستعد لاستقبال رحلات الطيران الروسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت مصادر ملاحية بمطار الغردقة الدولي أن المطار اجتاز كل فرق التفتيش الأجنبية التي زارته منذ سقوط الطائرة الروسية، وأن جميع أجهزة المطار مستعدة لاستقبال رحلات الطيران الروسي، في أي وقت، وذلك عقب الاتصال الذي تم بين الرئيسين السيسي والروسي بوتين، الجمعة

وشهد المطار خلال الفترة الماضية افتتاح مركز المراقبة الإلكترونية بمطار الغردقة الدولي، والذي يضم ١٨٥ كاميرا مراقبة دقيقة موزعة على مختلف مناطق وصالات المطار، بالإضافة إلى السور الخارحي، للمطار حيث استوفى المطار المواصفات العالمية، وتم تركيب نحو ٢٠ جهازًا مختلفًا للكشف على الحقائب بصالات السفر الدولية والداخلية، بالإضافة إلى تركيب ١٤ جهاز بصمة بيومترية موزعة على مختلف أنحاء المطار وتم التشغيل الرسمي لأجهزة التفتيش الخاصة بالبصمة «البيومترية» والتي وصل عددها إلى 14 جهازًا موزعة على مختلف منشآت المطار بالمبنى القديم والجديد وصالات السفر والوصول وعلى أبواب العاملين، لإحكام السيطرة والمراقبة على المطار ويتم تشغيلها سواء ببصمة اليد أو التصريح الممغنط، بحيث يتم تحديد أماكن دخول كل فئة لأماكن عملهم فقط سواء في الدائرة الجمركية أو الصالات أو مهبط الطائرات بحيث لا يتجاوز أحد بالدخول إلى أماكن بعيدة عن طبيعة عمله وتم الانتهاء من أعمال التطوير والتجديد بمبنى الركاب رقم ٢ وتزويده بـ٢٠ جهاز «سي تي إكس»، حيث تتيح عملية التطوير توزيع الرحلات بين المبنيين ١ و٢.

يذكر أن نحو ٩ زيارات قامت بها لجنة التفتيش الروسية لمطار الغردقة منذ استقبال أول لجنة في ٢٠١٦ وكانت آخر لجنة يناير الماضي، واستجابت وزارة الطيران لمختلف المطالب، وتم الانتهاء من بناء سور خارجي يحيط بجميع أنحاء المطار وتركيب نحو ٢٠ جهازًا مختلفًا للكشف على الحقائب إكس راي بصالات السفر الدولية والداخلية، بالإضافة إلى تركيب ١٤ جهاز بصمة بيومترية موزعة على مختلف أنحاء المطار وصالات السفر والوصول وعلى أبواب العاملين لإحكام السيطرة والمراقبة على المطار ويتم تشغيلها سواء ببصمة اليد أو التصريح الممغنط، بحيث يتم تحديد أماكن دخول كل فئة لأماكن عملهم فقط سواء في الدائرة الجمركية أو الصالات أو مهبط الطائرات بحيث لا يتجاوز أحد بالدخول إلى أماكن بعيدة عن طبيعة عمله وتم تزويد مبني الركاب رقم ٢ بـ٢٠ جهاز «سي تي إكس» ضمن المنظومة الأمنية الجديدة.