شكرا لقرائتكم خبر عن مياه المنوفية: لقاءات مجتمعية وتوعية ميدانية لتعريف المواطنين بمبادرة حياة كريمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، أن فريق التوعية والمشاركة المجتمعية بدأ تنفيذ لقاءات مجتمعية وتوعية ميدانية بقرية زاوية الناعورة بمركز الشهداء وقريتى رملة الانجب وشما بمركز أشمون لتعريف المواطنين بمبادرة «حياه كريمة» من أجل توفير بيئة صحية وأمنه للمواطنين متمثلة في تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى.

وأضاف أنه تم عمل لقاءات ميدانية للمواطنين لتعريفهم بمبادرة حياة كريمة والمجهودات التي تبذلها الدولة من أجل توفير الخدمات الأساسية لجموع المواطنين داخل القرية، كما تم تنفيذ توعية ميدانىة داخل القرية للتعريف بأهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على شبكات الصرف الصحى، هذا بجانب التعريف بالخدمات التي تقدمها الشركة والخط الساخن ١٢٥ لتلقي شكاوى المواطنين على مدار الساعة.

وأشار أن مبادرة حياه كريمة ستقوم بتنفيذ عدد 2 بئر لعملية مياه زاوية الناعورة الجديدة وتوصيل خطوط مياه 4«بالقرية وذلك بهدف تحسين ضغوطات مياه الشرب والقضاء نهائيا على عدم وصول المياه بنهايات الشبكة.

وأكد انه سيتم تكثيف العمل التوعوى بالقرى المستهدفة بشكل يساهم في توصيل أهداف المبادرة وإنجاحها والوقوف على الاحتياجات الفعلية للمواطنين والمساهمة في تحسين مستوى المعيشة وتوفير كافة الخدمات التي ستحقق تنمية مستدامة.