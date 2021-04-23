شكرا لقرائتكم خبر عن بالحرق والدفن .. إعدام 300 شيشة في الإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعدم حي العامرية أول في الإسكندرية، اليوم الجمعة، 300 شيشة بمستلزماتها، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19». وقال اللواء حسام الشيخ رئيس حي العامرية أول، إنه تم شن حملة مكبرة على المقاهى والكافتريات لمتابعة مدى تطبيق قرارات مجلس الوزراء بشان مواجهة انتشار كورونا.

ولفت «الشيخ» إلى ان الحملة أسفرت عن إعدام زجاجات ومستلزمات 300 شيشة، من خلال حرقها ودفنها في حفرة عميقة، للتخلص منها.

وأكد رئيس حي العامرية أول، على أستمرار شن الحملات المكبرة على المقاهي والكافيتريات المخالفة للإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا.

للحد من انتشار كورونا .. إعدام 300 شيشة بالحرق والدفن في الإسكندرية- صور

للحد من انتشار كورونا .. إعدام 300 شيشة بالحرق والدفن في الإسكندرية- صور