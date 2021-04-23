الارشيف / أخبار مصر

بودكاست المصري: «استخدامات النعناع في المطبخ» في «أكلات وتوابل»

0 نشر
بوابة المصري اليوم 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن بودكاست المصري: «استخدامات النعناع في المطبخ» في «أكلات وتوابل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستعرض حلقة اليوم من برنامج «أكلات وتوابل»، الاستخدامات المختلفة للنعناع في المطبخ.

«أكلات وتوابل»، برنامج من إنتاج بودكاست «المصري اليوم»، ويستعرض الأكلات الشهيرة، وطريقة عملها، ومزج التوابل معها، مع سرد قصة التوابل وتاريخها ومصادرها.

ويذاع يوميًا في رمضان عبر منصات المصري اليوم المختلفة، الساعة 5 مساءً.

للاستماع من .

لمتابعة بودكاست المصري اليوم الروابط التالية:

Anchor

https://anchor.fm/almasry

Pocket Casts

https://pca.st/podcast/962907c0-7ea2-0139-34b1-0acc26574db2

SoundCloud

https://soundcloud.app.goo.gl/kLqeN1j1Z6j2qjj49

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا