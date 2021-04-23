شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة المنوفية توقع بروتوكول تعاون في مجال التدريب والتعليم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقع مركز الدراسات الاستراتيجية وإعداد القادة، بجامعة المنوفية، بروتوكول تعاون مع شركة «أسوا» الدولية للخدمات والتدريب بهدف تسويق الخدمات التدريبية والاستشاراية التي يعقدها المركز للمتدربين في مجال التعليم.

يأتي توقيع هذا البروتوكول تزامنًا مع إنطلاق مركز الدراسات الإستراتيجية وإعداد القادة في تقديم خدماته المجتمعية المختلفة من تدريب وإستشارات متعلقة بقضايا التعليم المعاصرة ونظم التعليم الحديثة مع شركة «أسوا» وذلك من أجل الإرتقاء بالعملية التعليمية وتحقيق معايير الجودة.

وفي هذا السياق، أعلن المركز عن بدء تقديم الخريجين لبرامج المركز التدريبية والخاصة ببروتوكول التعاون الضمني مع شركة «أسوا»، وعلي راغبي الإشتراك يُرجي التوجه لمقر المركز بإدارة الجامعة البوابة الرئيسية الدور السادس.