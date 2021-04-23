شكرا لقرائتكم خبر عن أهالي المنيا يودعون 4 طلاب لقوا مصرعهم بسبب إنفجار أسطوانة بوتوجاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ودع أهالي عزبة غطاس التابعة لقرية عطف حيدر بمركز العدوة في المنيا، جثامين 4 طلاب من أسرة واحدة بالقرية، لقوا مصرعهم متأثر بحروق، نتيجة انفجار اسطوانة بوتاجاز، بمسكنهم بحارة الروم في القاهرة.

حرص أهالي القرية على استقبال جثامين الطلاب الأربعة، وأداء صلاة الجنازة بكنيسة ماري جرجس بالعزبة، بحضور القس اخنوخ عوض حنا، والشمامسة، المئات من المواطنين، عقب ذلك تم دفن الجثامين بمقابر الأسرة بجوار القرية.

قال حنا صبحي عبدالمسيح، خال أحد الضحايا، إن الطلاب الأربعة لقوا مصرعهم، أثناء تواجدهم بمسكنهم بحارة الروم بالقاهرة، إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز. وأكد «حنا» على أن الطلاب يدرسون بمدرسة العدوة الثانوية الزراعية، وقد سافروا للقاهرة للعمل بدير الراهبات.

من جانبه نعي الأنبا اغاثون أسقف الأقباط الأرثوذكس بمركزي مغاغة والعدوة، أهالي الضحايا، وأصدرت المطرانية بيانا بالحادث الأليم.