شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل صحة الشرقية يتفقد قافلة طبية من «مستقبل وطن» بمنيا القمح (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قام الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم الجمعة، بالمرور على القافلة الطبية بقرية شلشمون التابعة لمركز ومدينة منيا القمح، يرافقه مدير الإدارة الصحية بمنيا القمح، والفرق الوقائية بالإدارة، والتي تم تنفيذها من خلال حزب مستقبل وطن، بالتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية بالشرقية.

وتشمل القافلة ٨ تخصصات طبية مختلفة منها «الباطنة، الجراحة العامة، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، المسالك البولية، الرمد، أنف وأذن»، وقام وكيل الوزارة بتفقد الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالقافلة، وشدد على إتباع كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء العمل، وأكد على أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.