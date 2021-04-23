شكرا لقرائتكم خبر عن 40 مخالفة و 300 شيشة.. حصيلة حملات على أحياء القليوبية الخميس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، إن الأجهزة التنفيذية كثفت حملاتها للتأكد من تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية واتباع كافة القواعد لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، طبقًا لقرارات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتكليفات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، وذلك ضمن خطة الدولة الشاملة والإجراءات الإحترازية للوقاية وحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأكد المحافظ في بيان صحفي، الجمعة، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وغير الملتزمين.

كان محافظ القليوبية وجه رؤساء المراكز والأحياء بمواصلة الحملات اليومية المفاجئة لمتابعة تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية خاصة في المقاهي ووسائل المواصلات والتأكد من التزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية ومتابعة المطاعم والأسواق للتأكد من التزامها بالقرارات الصادرة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه المخالفين للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا مشددا على أهمية التنسيق والتعاون بيم كافة الجهات من أجل الحد من الازدحام والتكدس مؤكدا على ضرورة البعد عن التجمعات ومنع الاختلاط والحرص على ترك مسافة بين المواطنين للحد من انتشار الفيروس المستجد.

وفي هذا الإطار قام رؤساء مجالس المدن والأحياء ونوابهم بحملات مكبرة مساء الخميس لمتابعة الاجراءات الاحترازية وقد اسفرت الحملات عن تحرير 40 محضر مخالفة لعدم ارتداء الكمامة، كما تم المرور على المطاعم والكافيهات والصيدليات والمحلات التجارية والتنبيه على المواطنين وأصحاب المحلات بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية واستخدام الكمامات والكحول والتباعد الاجتماعي كما تم شن حملات تفتيشية مفاجئة على بعض المقاهى والكافتيريات للتاكد من الالتزام بالقرار الصادرة حيث تم ضبط 300 شيشة وتم مصادرتها وغلق بعض المقاهى المخالفة واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.