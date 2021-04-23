شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف على ١٣٢٣ مريض في قافلة علاجية بوادي الملاك بالشرقية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت مديرية الشؤون الصحية بالشرقية، الجمعة، قافلة طبية علاجية شاملة بوادي الملاك التابعة لمركز ومدينة أبوحماد، والتي أستمرت لمدة يومين ،تحت إشراف الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة، في إطار تقديم الخدمة الطبية لجميع المواطنين بالمحافظة وخاصة بالمناطق النائية والعشوائية وغيرها.

ضمت القافلة العديد من التخصصات منها«الباطنة، الجراحة العامة، القلب، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الأسنان، الجلدية والتناسلية، تنظيم الأسرة، الرمد، أنف وأذن»، وإجراء الفحوصات المعملية والكشف عن أمراض السكر والضغط، وقامت الفرق الطبية خلال القافلة بتوقيع الكشف الطبي على ١٣٢٣ مريض، وذلك في التخصصات الطبية المختلفة، وتم صرف العلاج اللازم للمرضي مجاناً، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مع الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوي أثناء العمل، وأعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية، كما تم تحويل ٩ حالات تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه تم تنفيذ جلسات التوعية الصحية والتثقيفية لأهالي القرية خلال القافلة لتوعيتهم من إنتشار الأمراض الفيروسية، وأهمية الكشف المبكر لأورام الثدي، ومتابعة الأم والجنين أثناء الحمل وبعد الولادة وغيرها.