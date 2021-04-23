شكرا لقرائتكم خبر عن 8519 تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا في القليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت مديرية الصحة بمحافظة القليوبية، في بيان لها اليوم الجمعة، أن إجمالي عدد المواطنين الحاصلين على لقاح كورونا بمنافذ المحافظة بلغ 8519 مواطنا تلقوا الجرعة الأولى و1512 تلقوا الجرعة الثانية.

جاء ذلك بواقع 3136 للجرعة الأولى و543 للجرعة الثانية في منفذ مستشفى كفر شكر المركزي، و2656 للجرعة الأولى و395 للجرعة الثانية بمركز صحة الأسرة بسنديون في قليوب، و2727 للجرعة الأولى و574 للجرعة الثانية بمركز طبي حجازي بشبرا.

وسجلت المحافظة 53 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث جاء مركز ومدينة بنها في المركز الأول على مستوى الإصابات بـ18 إصابة تلاه مركز طوخ ب10 حالات ثم الخانكة ب8 حالات وكفرشكر ب7 حالات وغرب شبرا ب5 حالات وشبين القناطر وقليوب بحالتين لكلا منهما وحالة واحدة بالقناطر بينما حققت العبور وشرق شبرا وقها صفر إصابة.

بينما استقبلت القليوبية 10 حالات للعلاج من خارج المحافظة.