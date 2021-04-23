شكرا لقرائتكم خبر عن أحذروا الكنافة والقطايف في رمضان : طبيب يكشف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، عن تأثير الصيام على القلب، موضحا أن سلامة القلب تبدأ من المعدة.

وأضاف «شعبان» خلال لقائه مع الإعلامية منال سلامة في برنامج «حلو الكلام»، المذاع على قناة صدى البلد، الجمعة، أن المعدة بيت الداء وهو كلام علمي، مشيرًا إلى أن «الأكل بشراهة والوزن الزائد وارتفاع نسبة الكولسترول والسكر كلها مترابطة ومتلازمة والأكل قاسم مشترك معهم».

وأوضح الدكتور جمال شعبان أن «تنظيم الأكل في شهر رمضان يعمل على راحة المعدة، كما يتم التخلص من الدهون الزائدة والأملاح وهنا يهدأ إيقاع القلب»، مشيرًا إلى أن «شهر رمضان يعمل على صيانة الجسد والروح»، مطالبا الجميع بتناول الأكل المسلوق والابتعاد عن استخدام السمنة في الطعام، والتركيز على الخضراوات والفاكهة والسلطات.

وطالب الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، بالابتعاد عن الكنافة والقطايف قائلًا: «هي عبارة عن سموم ممكن تؤذي الإنسان أكثر مما تفيد»، حسب قوله.