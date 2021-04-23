شكرا لقرائتكم خبر عن بعد عودة الطيران الروسي .. مستثمرو البحر الأحمر ومرسى علم يتوقعون انتعاشة سوق السياحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال كامل أبوعلى، رئيس جمعية مستثمرو البحر الأحمر لـ«المصري اليوم»، إن استئناف حركة الطيران مع الجانب الروسي خاصة الطيران العارض، سوف يأتي بأعداد متوسطة وفوق المتوسطة في البداية نتيجة لاشتياق الروس لزيارة المقصد السياحي المصري، متوقعا أن تكون ذروة الاعداد مع بداية شهر سبتمبر.

وأضاف رئيس «مستثمرو البحر الأحمر» أن المنتجعات والفنادق جاهزة لاستقبال السياحة الروسية، لكن حجم السوق الروسي والذي يعد السوق رقم 1 بالنسبة لمصر والذي يقدر حجمه بما يقرب من 3 مليون سائح، يعني أننا في حاجة لرفع معدلات الطاقة الاستيعابية للفنادق من 50% من حجم الفندق إلى العمل بنسبة من 75 إلى 80% من حجم الغرف الفندقية.

وتابع «أبوعلي» أن استئناف حركة الطيران مع الجانب الروسي وبالتالي عودة السوق الروسي جاء نتاج لجهود مختلف مؤسسات الدولة المعني وعلى رأسها جهود الرئيس السيسي ومن هنا يجب أن نوجه له الشكر وإلى وزارتي الخارجية والسياحة على جهودهم في الوصول لتلك النتيجة.

وقال علاء عاقل، رئيس لجنة تسير أعمال غرفة الفنادق لـ«المصري اليوم»، إن عودة الرحلات السياحية سوف تكون تدرجية متوقعا أن تبدا بـ 4 طائرات لكل من شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم، إلى جانب أن هناك عدد من الرحلات التي تأتي من مدن روسية إلى القاهرة، لافتا إلى أن العودة سوف تكون تدريجية.

وأضاف أن الفنادق حاليا تنقسم إلى فئتين احدهما استفاد من مبادرة 8% التي تتعلق بصيانة الفنادق وهذه جاهزة للعمل وهناك فئة ثانية لديها ايضا فرصة حاليا لصيانة فنادقها واجراء عمليات احلال وتجديد خلال الفترة المقبل، موضحا ان المقصد السياحي المصري في المجمل جاهز لاستقبال السياحة الروسية والتي تؤدي عودتها غلي تخفيف جانب من اعباء القطاع التي تكبدها خلال الفترة الماضية.

قال الدكتور مصطفي خليل عضو مجلس الاعمال المصري الروسي لـ«المصري اليوم» أن استئناف الرحلات مع الجانب الروسي بالتأكيد هو أمر ايجابي جدا لقطاع السياحة والسفر في كلا البلدين .

و طالب بضرورة أن يكون لدينا دراسة علمية ودقيقة لحجم الحركة الوافد التي تستقبلها المقاصد السياحية المصرية حتي تتمكن من تقديم خدمات جيدة وبأسعار جيدة .

و على صعيد متصل قال طارق شلبي، رئيس جمعية مستثمرو مرسي علم، إن حجم اشغالات الفنادق حاليا هناك يتراوح بين 10إلي 15 % واستئناف حركة السياحة الروسية من جديد يخفف من اعباء القطاع ويحافظ على حجم العاملة المتواجد حاليا .

و لفت رئيس مستثمرو السياحة إلى أنه من الصعب حاليا تقدير حجم الحركة الروسية الوافد خاصة مع الموجه الثالثة من كورونا، لكن يمكن التنبؤ بها مع استئناف الاتصالات مع منظمي الرحلات لحجز الغرف الفندقية.

و تابع رئيس جمعية مستثمرو مرسي علم أنه يفضل الابقاء على نسبة 50% من الفنادق وفق الاجراءات الاحترازية لحين تقدير موقف وحجم تدفق السياحة الروسية.