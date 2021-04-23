شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة يناقش الإستعدادات للعام الدراسى المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتمع مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة والذى يضم مجموعة من الشخصيات الألمانية الحكومية والمصرية الهامة والمؤثرة في مجال التعليم العالى في البلدين عن طريق خاصية الفيديو كونفرس لمناقشة استعدادات العام الدراسي المقبل 2021\2022.

كما ناقش المجلس أهم المستجدات والموضوعات المتعلقة بالجامعة، وكذلك متابعة سير العملية التعليمية وتطبيق أعلى معايير الجودة الألمانية والإستعدادات اللازمة للعام الدراسى المقبل .

شارك من مجلس الامناء كل من بيتر جرايسلر ممثل وزارة التعليم العالى والبحث العلمى الفيدرالية الألمانية، الدكتور سيريل نون السفير الألماني بالقاهرة ، الدكتورة دوروثيا رولاند السكرتير العام لهيئة التبادل الأكاديمي الألمانية (DAAD)، انيتا شافان والتى شغلت منصب وزيرة التعليم العالى والبحث العلمى الفيدرالية الألمانية ، والدكتور بيتر فرانكنبيرج الوزير الأسبق للعلوم والبحث العلمى والفنون بولاية بادن فيرتمبرج، والدكتور ولفجانج ريسل رئيس جامعة شتوتجارت، والدكتور مايكل ويبر رئيس جامعة أولم، والدكتور أشرف منصور، رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، والدكتور ديتر فريتش نائب رئيس مجلس الأمناء، برند فيشر المسؤول عن منطقة التعليم العالي الأوروبية والتدويل بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى الفيدرالية الألمانية ، الدكتور أولريتش زورن شريك في د.هورن للاستشارات الاقتصادية والمحاسبة القانونية بأولم ومن الجانب المصرى الدكتور إبراهيم الدميري عميد كلية الدراسات العليا والبحث العلمي بالجامعة الألمانية بالقاهرة ووزير النقل الأسبق، والدكتور ياسر حجازى رئيس الجامعة الألمانية بالقاهرة،و الدكتور جمال ندا رئيس مجلس الدولة الأسبق والدكتور حمدي عبدالعزيز رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا سابقاً.