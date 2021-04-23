شكرا لقرائتكم خبر عن محافـظ المنوفية: متابعات دورية لأعمال رصف الطرق وتبطين الترع بنطاق المحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن باستمرار المتابعة اليومية والميدانية لكافة الأعمال والمشروعات التنموية التي تتم علي أرض الواقع لتذليل العقبات التي تعوق سبل التنفيذ والتنسيق الكامل مع الجهات المعنية للنهوض والارتقاء بمشروعات البنية الأساسية التي تنفذها المحافظة لتحسين جودة الخدمات المقدمة لمواطني المنوفية.

وقام رئيس حي غرب شبين الكوم بمتابعة عملية فرد طبقة السن بالطريق من موقف الباجور بشبين الكوم وحتى مزلقان العبد تمهيداً للبدء في أعمال الرصف بهدف توسعة الطريق و إحداث سيولة مرورية ورفع كفاءة البنية التحتية بنطاق المركز ، وكذا متابعة أعمال الرصف والتطوير بشوارع غرب نادى الجمهورية بشبين الكوم.

كما تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف أعمال تركيب الإنترلوك بشوارع المدينة.

وتابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور أعمال تبطين ترعة رياح بى العرب بزاوية جروان وذلك ضمن المشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع بهدف ترشيد الفاقد من المياه والارتقاء بمستوى مشروعات تحسين البيئة فضلاً عن عودة المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة.