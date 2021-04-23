شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة جنوب الوادي تحتفل بمركزها الجديد في تصنيف التايمز البريطاني للجامعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، أن الجامعة أظهرت تميزاً في ترتيبها في تصنيف التأثير التابع لتصنيف التايمز الدولي للعام الثاني (2021)، حيث تم هذا العام ترتيب عدد 1115 جامعة عالمية من 94 دولة بزيادة 349 جامعة عن العام الماضي في هذا التصنيف من ضمنها حوالى 31 جامعة مصرية بما فيها جامعة جنوب الوادي.

ويقيس التصنيف مدى مساهمة الجامعات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي حددتها الأمم المتحدة. واختارت جامعة جنوب الوادي أربعة أهداف وهي: الهدف الاول (القضاء علي الفقر): الهدف الثالث (الخدمة الصحية الجيدة): الهدف الرابع (التعليم الجيد وتعزيز فرص التعلم): الهدف السابع عشر (الشراكة العالمية من اجل تحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف الدكتور احمد عكاوي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أنه بشأن تفاصيل تحقيق الأهداف، فقد صنفت جامعة جنوب الوادي في الهدف الاول (القضاء علي الفقر): 301 – 400. لما لها من تأثير قوي في إتاحة فرص تعليمية للطلاب الفقراء ومساندتهم في استكمال دراستهم. كما أن الجامعة أظهرت ترتيب متقدم في مجال تقديم الخدمة الصحية الجيدة من خلال المستشفيات الجامعية والقوافل الطبية للمجتمع المحيط، وصنفت 601 – 800، كما ظهر تأثير الجامعة في سعيها الى إرساء نظم الجودة في تحقيق الهدف الرابع (التعليم الجيد وتعزيز فرص التعلم) حيث صنفت أيضاً 601 – 800.

ويعد ذلك إنجاز لجامعة جنوب الوادي من حيث ترتيبها في هذا التصنيف العالمي من ناحية، وتبوئها مراكز متقدمة من حيث تأثيرها المجتمعي والمساهمة في تحقيق عدد من أهداف التنمية المستدامة (الأهداف العالمية) خاصة في مجال التعليم والقضاء على الفقر وجودة الخدمات الصحية. وأفاد الدكتور عبدالموجود محمد محمود المسئول الفني عن التصنيف بالجامعة أن جامعة جنوب الوادي تقدمت للمرة الثانية في هذا التصنيف في نسخته الثالثة منذ طرحه في 2019.