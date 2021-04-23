سقوط عصابة "أسطوانات الهيروين والحشيش" في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط تشكيل عصابي تخص في تجارة المواد المخدرة في الإسكندرية.

ونجح رجال مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية من ضبط 3عناصر إجرامية تبين من التحريات قيامهم بممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم، متخذين من دوائر أقسام شرطة أول وثان العامرية، محرم بك مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

كما تم ضبط عدد 2 أسطوانة لمخدر الهيروين وكذا كمية مجزئة لذات المخدر وزنت501،7 كيلو جرام، مبلغ مالي، هاتف محمول، ميزان حساس بحوزة أحد العناصر الإجرامية له معلومات جنائية حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات وتٌقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 300 ألف جنيه تقريباً .

وكذلك تم ضبط عدد 110 طرب لمخدر الحشيش، مبلغ مالي، 2 هاتف محمول، بحوزة شخصين، لهما معلومات جنائية حال تواجدهما بدائرة قسمي شرطة محرم بك وثان العامرية.. وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 770 ألف جنيه تقريباً.

جرى تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.