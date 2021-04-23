ضبط عصابة تخصصت في سرقة مهمات شركات الكهرباء في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة برج العرب بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط تاجر خردة له معلومات جنائية حال تواجده بالمخزن الخاص به بمنطقة سكنه وبحوزته عدد 36 شداد كهرباء، عدد 3 أعمدة كهربائية مقطعة إلى أجزاء، عدد 21 لفة سلك ألومونيوم، جميعها مهمات خاصة بإحدى شركات توزيع الكهرباء وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات وأنه تحصل على المضبوطات من 4 أشخاص بالبحيرة.

أمكن ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بأنهم يعملون مقاولين لصيانة وتركيب الكهرباء من الباطن من إحدى شركات توزيع الكهرباء بإحدى المناطق وأنهم تحصلوا على تلك المضبوطات بالباطن أثناء عملهم بالشركة وبيعها للتاجر مقابل مبلغ مالي.

جرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.