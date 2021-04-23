ضبط كيان تعليمي وهمي بدون ترخيص في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت مباحث الاموال العامة، للنصب والاحتيال على المواطنين راغبي الحصول على شهادات دراسية.

أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا قيام سيدة ، مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة بمحافظة الدقهلية بإدارة كيان تعليمي وهمى "بدون ترخيص" كائن مقره بدائرة القسم ، واتخاذه وكراً لممارسة نشاطها الإجرامي في الاحتيال على راغبي الحصول على شهادات جامعية وترويجها لشهادات دراسية بزعم منح الدارسين دورات تعليمية تدريبية في مجالات مختلفة تمكنهم من الالتحاق للعمل بالمؤسسات والهيئات الكبرى داخل وخارج البلاد ، وقامت بتنظيم دورات تدريبية ودراسية وهمية تمكنت من خلالها من استقطاب العديد من الأشخاص راغبي الحصول علي تلك الشهادات مقابل الحصول منهم على مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية أمكن ضبطها وبتفتيش مقر الأكاديمية المشار إليها عُثر على (كمية من الكارنيهات بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها للأكاديمية المشار إليها – كمية من الكتب الخاصة بالمواد العلمية التي تُدرس بالأكاديمية في عدة مجالات – 5 إيصالات استلام نقدية باسم الأكاديمية – كمية من "استمارات الحضور والانصراف وإقرار التحاق.

كما تم ضبط كمية من نماذج الإجابات والامتحانات منسوب صدورها للأكاديمية المشار إليها – دفتر مدون به أسماء الطلبة والمصروفات وحجز بالأكاديمية المشار إليها - لوحة إعلانية " بنر " مدون عليها اسم الأكاديمية المشار إليها ومجالات الدراسة بها وأرقام الهواتف بالإضافة إلى كمية من المضبوطات الدعائية والإعلانية باسم الأكاديمية - جهاز كمبيوتر بفحصه فنياً تبين أنه محمل بالعديد من المطبوعات والمواد العلمية الخاصة بنشاط الأكاديمية) وبمواجهتها أقرت بممارسة نشاطها الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.