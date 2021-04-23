بزعم توفير فرص عمل.. سقوط نصاب الوظائف الحكومية في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على موظف لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية بزعم تعينهم بوظائف حكومية.

تلقت مباحث الأموال العامة بلاغا من 3 أشخاص، مقيمين بدائرة مركز شرطة طهطا بمحافظة سوهاج بقيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم قدرته على تعيينهم بإحدى الوظائف الحكومية، زاعماً لهم علاقته الوطيدة ببعض المسئولين "خلافاً للحقيقة ".

وأكدت تحريات فرع الإدارة بجنوب الصعيد صحة الواقعة وقيام المشكو في حقه بممارسة نشاطاً إجرامياً في النصب والاحتيال على المواطنين عن طريق إيهامهم بقوة علاقاته ببعض المسئولين ، وقدرته على تعيينهم بوظائف في الجهات الحكومية المختلفة بالبلاد "خلافا للحقيقة " ، وتمكن من خلال ذلك من الاستيلاء على مبالغ مالية من الشاكين ، إلا أنه لم يفِ بما وعد به ورفض رد المبلغ المالي المستولى عليه.

كما أضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً في الحصول على فرص العمل أو استرداد أموالهم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.