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بـ" 18 قطعة آلي وخرطوش".. الداخلية تلاحق حائزي الأسلحة النارية في أسيوط

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط بتوجيه حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي استهدفت دائرة مركز شرطة أبنوب؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها واستهداف وضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

وأسفرت جهودها بإشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية عن ضبط 20 قطعة سلاح ناري عبارة عن 9 بنادق آلية، 9 بنادق خرطوش، 2 فرد خرطوش بحوزة 18 متهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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