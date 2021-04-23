شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ شمال سيناء يفتتح مسجد الشهيد محمد شراب بتكلفة مليون و750 ألف جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، يرافقه الدكتور محمود عبدالخالق الفخراني، مساعد وزير الأوقاف، مسجد الشهيد محمد سمير شراب في مدينة العريش، بعد إنشاءه بتكلفة مليون و750 ألف جنيه بالجهود الذاتية، بمناسبة الذكري الـ39 لتحرير سيناء والعيد القومي للمحافظة.

وأكد المحافظ على افتتاح عدد 7 مساجد بمختلف مراكز ومدن المحافظة خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أن عدد المساجد بالمحافظة يبلغ 1200 مسجدًا حكوميًا و880 مسجدا أهليًا، أي باجمالى أكثر من ألفى مسجد داخل محافظة عدد سكانها نحو 450 ألف نسمة، وتمثل نسبة كبيرة على مستوى المحافظات قياسًا بعدد السكان.

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة بالتنسيق مع وزارة الأوقاف وضعت خطة شاملة لبناء مساجد جديدة وإحلال وتجديد عدد من المساجد التي تحتاج إي إعادة صيانة وتأهيل في مختلف مدن المحافظة، وذلك بناء على توجيهات السيد رئيس الجمهورية.

من جانبه أكد الدكتور إبراهيم جمعه ابراهيم، مدير عام مديرية أوقاف شمال سيناء، أن المسجد يقع في منطقة الخلفاء الراشدين بالعريش، على مساحة 340 متر مربع، بتكلفة مليون و750 الف جنيه، تبرع من والد الشهيد، حيث يوجد به مصلي للرجال واخر للسيدات، ويحتوي على مدخلين أحدهما للرجال والآخر للسيدات، وميضه للوضوء ودورات مياه.

وعقب الافتتاح قام المحافظ بأداء صلاة الجمعة في المسجد حيث تناولت خطبة الجمعة التي ألقاها الدكتور محمود عبدالخالق الفخراني، مساعد وزير الأوقاف لشئون الامتحانات والتدريب تحت عنوان «أيام العزة والنصر في الشهر الفضيل»، الانتصارات المجيدة التي سطرها التاريخ في صفحاته المضيئة،من بينها يوم بدر، وفتح مكه، وعين جالوت التي سطر فيها الجيش المصري ملحمة تاريخيه.

أضاف مساعد الوزير، أن من اهم ايام العزة والانتصار في شهر رمضان الكريم في التاريخ الحديث، يوم العاشر من رمضان، حيث ايد الله قواتنا المسلحة المصرية بعزيمة لم تفطر وقوة ايمان، لتحقيق النصر والكرامة وتحطيم أسطورة الجيش الذي لا يقهر.،مقدما التحية لمن ضحوا بارواحهم من رجال القوات المسلحة على ما يقدمونه من تضحيات، فهم درع الأمة وسيفها، كما قدم التحية لأهل سيناء في عيد تحرير سيناء، وإلى قيادات المحافظة على حرصهم على اعمار وبناء مساجد الله،والي أرواح الشهداء الذين سالت دمائهم دفاعا عنه.

حضر الافتتاح كلا من اللواء هشام الخولي نائب المحافظ، العميد أسامه الغندور سكرتير عام المحافظة، عبدالعال البدرى سكرتير عام المحافظة المساعد، الدكتور، محمد نصار، المكتب الفني لوزير الأوقاف، الدكتور إبراهيم جمعة إبراهيم، مدير عام مديرية الأوقاف بالمحافظة، الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش، والقيادات التنفيذية والشعبية والدينية وأعضاء المجموعة البرلمانية.